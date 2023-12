Gestern ist es gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der Wietmarscher Straße in Wietmarschen/ Lohne gekommen.

Wietmarschen (ots) - Der 60-jährige Fahrer eines Opel Vivaro befuhr die Wietmarscher Straße von Lohne in Richtung Wietmarschen. Kurz hinter der Brücke über die Bundesautobahn 31 kam ihm der bislang unbekannte Fahrer eines Kleinbusses entgegen. Dabei fuhr er so weit links, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen den jeweiligen Außenspiegeln gekommen ist. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.