Am Freitagabend (08.12.2023) wurde eine 44-Jährige durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in einem Haus in Herdecke verhaftet.

Herdecke (ots) - Die Frau ist mutmaßlich der Reichsbürgerszene zuzuordnen. Gegen sie liegt ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer politischer Straftaten vor. Zum Zeitpunkt des Zugriffs war nicht auszuschließen, dass die 44-Jährige über Waffen verfügt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Staatsschutz des Polizeipräsidiums Hagen geführt. Weitergehende Auskünfte können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.