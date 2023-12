Am Dienstagmorgen (12.12.2023, 07:10 Uhr) befuhr ein 19-jähriger Meinerzhagener mit seinem Pkw der Marke VW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hagen.

Breckerfeld (ots) - Nach ersten Erkenntnissen kam er aufgrund eines körperlichen Mangels mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer (Meinerzhagen) schwer verletzt. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einem hohen vierstelligen Wert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße für ca. drei Stunden vollständig gesperrt.