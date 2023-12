Am 17.12.2023, gegen 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Hoppe ein.

Sprockhövel (ots) - Den Einbruch hatte ein Nachbar bemerkt, da er ungewöhnliche Lichtscheine im Haus bemerkt hatte. Die Hausbewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Obwohl der Nachbar umgehend die Polizei informierte, flüchteten zwei dunkel gekleidete Täter in Richtung Hauptstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden Hebelspuren an einem Fensterrahmen festgestellt. Abschließende Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-6000 melden.