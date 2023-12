Kontrollstelle Vogelsanger Straße in Wetter am 19.12.2023

© Kontrollstelle Vogelsanger Straße in Wetter am 19.12.2023

Am Dienstag (19.12.2023) fand in der Zeit von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr durch uniformierte und zivile Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises ein Sondereinsatz zur Verhinderung von Einbruchsdelikten statt.

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - In diesem Zusammenhang wurden mehrere Kontrollstellen u.a. auf der Vogelsanger Straße in Wetter aufgebaut. In den Kontrollstellen wurden 108 Fahrzeuge und 118 Personen überprüft. Es konnten 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden.



Feststellungen, die Rückschlüsse auf Einbrüche geben könnten, wurden durch die eingesetzten Kräfte nicht gemacht.



Wir haben für Sie noch einen Tipp: Wenn es um effektiven Einbruchschutz geht, steht eine mechanische Sicherung an erster Stelle. Doch welche Stellen am Haus oder auf dem Grundstück sind besonders einbruchgefährdet? Mit Hilfe unserer Visualisierung eines freistehenden Einfamilienhauses können Sie dies ganz schnell herausfinden und nebenbei erfahren, wie Sie sich schützen können.



Das interaktive Haus finden Sie hier:

https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/