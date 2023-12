Am Samstag, den 09.12.2023, in der Zeit von 14.20 Uhr bis 20.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in den Wohnbereich.

Ennepetal (ots) - Hier durchsuchten der oder die Täter das Haus vermutlich nach Wertgegenständen, entwendeten Schmuck sowie Elektronikgeräte und flüchteten im Anschluss in unbekannter Richtung.