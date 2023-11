In der Nacht auf Donnerstag (30.11.) verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 03:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer in der Bochumer Straße ansässigen Tankstelle.

Sprockhövel (ots) - Mit erheblichem Kraftaufwand gelang es ihnen einen Tresor aus dem Verkaufsraum zu entwenden und auf das Tankstellengelände zu schleifen. Diesen ließen sie dann an der Örtlichkeit ungeöffnet zurück und flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung.



Im Mai diesen Jahres kam es bereits zu einem ähnlichen Blitzeinbruch in dieselbe Tankstelle. Die damalige Beute belief sich auf einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Pressemitteilung dazu finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5507747



Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen ist Teil der derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei.