An Silvester, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 23.40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so hinein.

Gevelsberg (ots) - Hier durchsuchten der oder die Täter das Haus vermutlich nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem einen Tresor mit Dokumenten und Schmuck. Die Täter flüchteten nach Tatausführung in unbekannter Richtung.