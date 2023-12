Am Samstag, den 16.12.2023, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 22:15 Uhr, wurde das Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Lindengrabenstraße aufgehebelt und die Täter gelangten so in die Wohnung. Über die Tatbeute ist bisher nichts bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Gevelsberg (ots) - Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell