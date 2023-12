Am Donnerstag (21.12.2023), zwischen 17:00 Uhr und 17:50 Uhr, brachen derzeit unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ein.

Gevelsberg (ots) - Die Täter hebelten ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Wohnung. Im Anschluss durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine abschließenden Angaben zur Tatbeute gemacht werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden.