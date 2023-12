Zwischen dem 08.12.2023, 15:30 Uhr und dem 09.12.2023, 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Elsternstraße ein.

Gevelsberg (ots) - Sie hebelten ein Erdgeschossfenster auf und gelangten so in das Haus. Die Wohnräume wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht und ein Geldbetrag im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.