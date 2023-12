Am Samstag, den 09.12.2023, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Alter Hohlweg" auf und gelangten hierdurch in den Wohnbereich.

Gevelsberg (ots) - Hier durchsuchten der oder die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.