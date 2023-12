Am Donnerstag (07.12.2023) in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Rosenweg ein.

Hattingen (ots) - Durch Einschlagen der Terassentürscheibe gelangten die Täter in das Haus, durchwühlten Schranke und Schubladen und entwendeten

neben Schmuck auch Bargeld im mittleren vierstelligen Wert. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-6000 melden.