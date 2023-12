Derzeit unbekannte Täter hebelten am 10.12.2023, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:50 Uhr, die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Dahlhauser Straße auf.

Hattingen (ots) - Sie gelangten so in die Wohnung und entwendeten einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-6000 melden.