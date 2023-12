In der Zeit vom 21.12.2023, 14:30 Uhr bis 22.12.2023, 06:45 Uhr schlugen unbekannte Täter das Fenster einer Kfz-Firma in der Straße Zum Ludwigstal ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt.

Hattingen (ots) - Hier durchsuchten sie die Firmenräume und entwendeten einen Möbeltresor. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-6000 melden.