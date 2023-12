In der Zeit vom 14.12.2023, 15:15 Uhr, bis 16.12.2023, 12:55 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße eingebrochen.

Hattingen (ots) - Zur Beute können keine Angaben gemacht werden. Hinweis auf Täter liegen nicht vor.