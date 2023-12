Am 09.12.2023 gegen 19:00 Uhr beabsichtigte eine 26-jährige aus Wuppertal mit ihrer 7-jährigen Tochter die Straße Am Heggerfeld / Ecke Blankensteiner Str.

Hattingen (ots) - zu überqueren.

Zur gleichen Zeit bog ein PKW Renault aus der Blankensteiner Str. in die Straße Am Heggerfeld ein. Der unbekannte Fahrzeugführer übersah die Fußgängerinnen und touchierte mit der Stoßstange das Knie des Kindes. Im Anschluss hielt der Fahrzeugführer kurz an, entschuldigte sich, entfernte sich aber sodann, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Die Mutter wollte mit ihrem Kind eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Zur Unfallursache und zur Feststellung des Fahrzeugführers hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.