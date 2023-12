Am 08.12.2023, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Castrop-Rauxel mit ihrem Pkw VW, die August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Nierenhofer Straße.

Hattingen (ots) - In Höhe der Einmündung Weiltorstraße trat unvermittelt ein 18-jähriger Hattinger von der Mittelinsel auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden und der 18 Jährige wurde vom Pkw erfasst. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.