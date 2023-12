Am Freitag, den 08.12.2023, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 21.45 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltfrei eine verschlossene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten hier Schmuck und Bargeld.

Hattingen (ots) - Nach Tatausübung verließen der oder die Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannter Richtung.