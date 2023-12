Am 05.12.2023, in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr, kam es gleich zu zwei versuchten Raubdelikten im Hattinger Stadtgebiet.

Hattingen (ots) - Um 19:15 Uhr bemerkte ein 36-jähriger Hattinger, welcher zu Fuß auf dem Gehweg der Bredenscheider Straße unterwegs war, wie eine männliche Person schnell hinter ihm herging. Als sich der Hattinger daraufhin umdrehte, schlug der Täter ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht, zog ein Messer aus der Tasche und forderte in diesem Zusammenhang die Herausgabe von Bargeld. Ein Autofahrer sah die Situation und hielt an. Der Täter lies daraufhin von seinem Vorhaben ab und floh ohne Beute in unbekannte Richtung.



Nur wenige Minuten später (gegen 19:20 Uhr) kam es in der Raabestraße zu einem weiteren versuchten Raubdelikt. Auch hier schlug ein männlicher Täter einem 52-jährigen Hattinger ins Gesicht und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte konnte sich jedoch durch eine Flucht aus der Situation befreien, sodass auch hier der Täter keine Beute erlangte. Der 52-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und in ein Hattinger Krankenhaus verbracht.



Bei der ersten Tat konnte der männliche Täter wie folgt beschrieben werden:



- Schwarze Kappe

- Graue Jacke

- Schwarze Jogginghose

- 20-25 Jahre

- südländisches Erscheinungsbild

- männlich



Bei der zweiten Tat konnte der männliche Täter wie folgt beschrieben werden:



- südländisches Erscheinungsbild

- 175-180 cm groß

- schlanke Figur



Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zueinander, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.



Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-6000 melden