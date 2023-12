Am 21.12.2023 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Anruf einer derzeit unbekannten Person bei einer 82-jährigen Herdeckerin.

Herdecke (ots) - Mit der Betrugsmasche "falscher Polizist" erlangte der Anrufer das Vertrauen der Herdeckerin. Diese händigte daraufhin an ihrer Wohnanschrift einen mittleren vierstelligen Geldbetrag aus. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Inhalte zum Sachverhalt bekannt gegeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wir warnen aus diesem Anlass nochmals: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen!