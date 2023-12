Am Samstag, den 09.12.2023, in der Zeit von 20.45 Uhr bis 21 Uhr

Herdecke (ots) - hebelten zwei bislang unbekannte Täter ein Obergeschossfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten hierdurch in den Wohnraum.

Hier entwendeten die beiden Täter eine größere Anzahl an Markentaschen, Koffern und Schuhen, bevor sie in unbekannter Richtung flüchteten. Der Hauseigner videografierte mittels Kameraüberwachung die Täter während der Tatausführung und verständigte die Polizei. Eine intensive Fahndung nach den Tätern führte jedoch bislang nicht zu deren Ergreifung.