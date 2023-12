Am Freitag, den 01.12.2023 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung ein.

Herdecke (ots) - Hier entwendeten der oder die Täter einen Tresor, der u.a. mit Schmuck und Bargeld gefüllt war. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort.