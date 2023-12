Die Vermisste Alina B.

Ennepetal (ots) - ist seit dem 21.12.2023 um 14:00 Uhr von ihrem Zuhause in Ennepetal abgängig. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Wer hat Alina B. nach dem 21.12.2023 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Fotos und eine Personenbeschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/123275



Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.