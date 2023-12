Am Samstag, den 30.12.2023, gegen 21.20 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Reihenhauses in der Barmer Straße drei männliche Personen in ihrem Garten, welche sich mit Taschenlampen der Terrassentür näherten.

Sprockhövel (ots) - Als die Bewohner sich lautstark zu erkennen gaben, flüchteten die Täter durch mehrere Hecken und über angrenzende Felder. Ein eingesetzter Polizeihubschrauber konnte einen der Täter im Bereich Dunkerweg/Mellbeck mittels Wärmebildkamera feststellen. Dieser versteckte sich im Unterholz. Um sich vor der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers und den heraneilenden Polizeibeamten weiter zu verstecken, sprang der Täter in einen der dortigen Fischteiche und schwamm durch den Teich an das andere Ufer. Dort wartete allerdings mittlerweile schon die Polizei auf ihn und konnte den pitschnassen Einbrecher festnehmen. Zusätzlich konnte auch noch das Einbruchswerkzeug der Täter gefunden werden.