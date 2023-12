Am Dienstag (12.12.2023), in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, brachen derzeit unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Birkenstraße ein.

Schwelm (ots) - Durch die Täter wurden Fenster und die Terassentür geöffnet und im Haus Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-4000 melden.