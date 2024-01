Am 16.07.2023, gegen 23:20 Uhr, drangen drei unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Straße Wiesengrund ein.

Schwelm (ots) - Sie brachen ein Metallgitter am Kellerfenster heraus und hebelten dieses sodann auf. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen im gesamten Haus und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie Elektrogeräte. Die Geschädigten befanden sich zur Tatzeit im Urlaub, konnten jedoch nach Alarmauslösung mittels Fernsteuerung der Videoüberwachung über das Smartphone Aufnahmen der Täter erzeugen.



Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?



Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/123327



Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.