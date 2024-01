Am Sonntag, den 31.12.2023, gegen 13.40 Uhr, kam es in der Barmer Straße, in Schwelm, im Bereich der Zufahrt der dortigen Friedhofsgärtnerei, zu einem Verkehrsunfall.

Schwelm (ots) - Eine 68-jährige Schwelmerin übersah beim Zurücksetzten aus der Zufahrt einen 38-jährigen Schwelmer Fußgänger und touchierte diesen mit ihrem VW Golf. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich leicht. Der 38-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.