Am Samstag den 30.12.2023, gegen 19.50 Uhr, kam es in Schwelm im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/ Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall.

Schwelm (ots) - Eine 19-jährige Wuppertalerin befuhr, mit ihrem Ford Fiesta und drei weiteren Insassen, die Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Berliner Straße. Im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/ Kaiserstraße beabsichtigte die 19-Jährige in die Kaiserstraße während der grün zeigenden Ampel abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 43-jährigen Lüdenscheiders in seinem Audi, sodass es zu einer Kollision im Kreuzungsbereich kam. Durch die Kollision wurden alle Beteiligten leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die leicht verletzte 19-jährige Wuppertalerin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, die anderen leicht verletzten Personen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.