Am 05.12.2023, gegen 18:40 Uhr, betrat ein augenscheinlich männlicher Täter mit einer Schusswaffe in der Hand ein Tiernahrungsgeschäft an der Kaiserstraße.

Schwelm (ots) - Er ging in Richtung der Mitarbeiterinnen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine 45- jährige Mitarbeiterin bemerkte aber an der Handhabung des Täters an der Waffe, dass es sich hier um eine Spielzeugpistole aus Kunststoff handeln muss. Daraufhin ging sie mit ihrer 37-jährigen Kollegin auf den Täter zu. Dieser realisierte, dass er keine Beute erhalten würde und flüchtete aus dem Geschäft. Er lief über den Hinterhof in Richtung Kaiserstraße.



Der männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 170 cm groß

- schwarze Jacke mit Kapuze

- dunkelblaue Jeanshose

- Rucksack



Weiterhin habe der Täter eine Art "Anonymus Maske" getragen.



Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.



Die Polizei weist aber nochmal daraufhin: Ein beherztes Vorgehen wie in diesem Fall kann den Täter in die Flucht treiben. Die eigene Sicherheit muss aber im Vordergrund stehen. Deswegen wählen sie immer die Notrufnummer 110 der Polizei.