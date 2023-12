In der Zeit vom 22.12.2023, 08:30 Uhr bis 23.12.2023, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hattinger Straße zu gelangen.

Schwelm (ots) - Hierzu hebelten sie an der Wohnungseingangstür. Der Versuch scheiterte und die Täter flüchteten unerkannt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden.