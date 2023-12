In der Nacht vom 23.12.2023 auf den 24.12.2023, zwischen 23:00 und 01:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung in der Ruhrstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Schwelm (ots) - Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden.