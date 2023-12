An Heiligabend, gegen 23.15 Uhr schlug ein 44-jähriger Sprockhövler eine Scheibe einer Gaststätte ein und gelangte so in den Schankraum.

Sprockhövel (ots) - Nachbarn hörten Geräusche aus der Gastwirtschaft und verständigten die Polizei. Unter Einsatz eines Diensthundes konnte dann der Täter noch im Objekt festgenommen werden.