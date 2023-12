Am 19.08.2023, in der Zeit von 16:40 Uhr bis 16:50 Uhr, entwendeten zwei augenscheinlich männliche Täter Duftstecker und Lufterfrischer in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße.

Sprockhövel (ots) - Zunächst wurde die Ware in einem Regal gesammelt und dann in den mitgebrachten Rucksäcken verstaut.

Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.



Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?



Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/121757



Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.