Am Freitag, den 15.12.2023, gegen 19.55 Uhr, kam es in Sprockhövel im Kreuzungsbereich der Bochumer Straße/ South-Kirkby-Straße, im Rahmen einer Sonder- und Wegerechtsfahrt mit einem Funkstreifenwagen der Polizei, zu einem Verkehrsunfall.

Sprockhövel (ots) - Der Funkstreifenwagen befuhr die South-Kirkby-Straße aus Hattingen kommend. Die Polizeibeamten fuhren während der rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zu einer Kollision mit einem von links kommenden Linienbus, dessen Lichtzeichenanlage grün zeigt. Die beiden Polizeibeamten wurden leichtverletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Busfahrer und die Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Es entstanden Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen.