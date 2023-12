In der Nacht von Montag (04.12.) auf Dienstag (05.12.) parkte eine 44-jährige Odenwälderin ihren grauen Kleinwagen auf der Bullauer Straße im Erbacher Ortsteil Erlenbach.

Erbach (ots) - Als die Fahrzeugeigentümerin in den Morgenstunden des 05.12. an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen am linken Fahrzeugheck feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.