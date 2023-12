Am Mittwoch (20.12.) parkte ein 25-jähriger Odenwälder in dem Zeitraum von 20:20 bis 22:20 Uhr seinen weißen Kleinwagen auf einem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Martin-Luther-Straße in Erbach.

Erbach (ots) - Als der Fahrzeugeigentümer an seinen Pkw zurückkehrte, musste dieser Beschädigungen an der Fahrertür feststellen. Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.