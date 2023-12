Polizei Sontra

Eschwege (ots) - Aufgrund des Schneefalls am gestrigen Abend kam es insbesondere

im Bereich der B 400 zu Behinderungen, die den Verkehr in diesem Streckenabschnitt vorübergehend "lahm legten".



Gegen 18:30 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Verkehr im Steigungsbereich der B 400 (Unhäuser Höhe) zum Erliegen kam.

Auch das eingesetzte Streufahrzeug der Straßenmeisterei kam zu

diesem Zeitpunkt nicht mehr voran, da es praktisch durch den Schwerlastverkehr "zugeparkt" wurde.

Durch die zuständige Polizeistation in Sontra wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst mit dem Hinweis auf der BAB 4 zu bleiben und nicht an der Anschlussstelle Wommen abzufahren.



Lkw in Graben gerutscht



Gegen 19:30 Uhr kam dann der Verkehr nach und nach wieder ins Rollen.

Die Streife der Polizei Sontra verblieb noch auf der B 400, um den Verkehrsfluss zu überwachen, als gegen 19:42 Uhr ein Lkw in Höhe der zweiten Ausfahrt von Unhausen (in Richtung Wommen) seitlich in den Graben rutschte.

Dies führte zu einer Absperrung in diesem Bereich, einer erforderlichen Verkehrsregelung und bis zum Abschleppen des Sattelzuges (slowakischen Kennzeichen, vollbeladen mit Kaffeepaletten) zur erneuten Behinderung in diesem Bereich.

Nach der Bergung des Sattelzuges lief der Verkehr auf der B 400 wieder reibungslos an .



Winterbedingte Unfälle im Bereich K 28 / B 400



Um 16:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Sontra

mit seinem Pkw die K 28 von Ulfen kommend in Richtung Sontra.

Im Bereich der "Lindenau-Brücke" geriet er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Auto von der Fahrbahn ab, wodurch Sachschaden entstand. Entgegen ersten Meldungen blieb das achtjährige Kind im Auto unverletzt.



Um 18:10 Uhr war gestern Abend ein 36-Jähriger aus Weimar mit seinem Pkw auf der B 400 zwischen Breitau und "Blinde Mühle" unterwegs.

In der Gemarkung von Ulfen kam er auf der verschneiten Fahrbahn mit seinem Pkw Mustang ins Schleudern, worauf er sich mit dem Auto drehte und anschließend den Abhang zur Straße "Flutweg" herunterrutschte. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Sachschaden;: ca. 1500 EUR.



Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler