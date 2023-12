Polizei Eschwege Die Polizeistation Eschwege bittet in einer aktuellen Vermisstensache um Hinweise zum Aufenthaltsort des 27-jährigen Tristan H.

Eschwege (ots) - aus Wehretal-Reichensachsen (s. aktuelles Foto).



Tristan H. ist von seinem Verwandten-/Bekanntenkreis als vermisst gemeldet worden und ist aktuell unbekannten Aufenthalts. Am heutigen Mittwoch, 20.12.2023 gg. 11.00 Uhr, hat die Polizei davon Kenntnis erlangt, dass Tristan H. sich nicht mehr an seiner Wohnanschrift in Reichensachsen aufhält und seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat. Nach aktuellen Erkenntnissen verfügt Tristan H. derzeit weder über ein Fahrzeug noch über ein Mobiltelefon, so dass bislang auch keine Kontaktaufnahme zu ihm möglich war.



Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass der Vermisste im Verlauf des Mittwochvormittags fußläufig von seiner Wohnanschrift in derzeit unbekannte Richtung aufgebrochen ist. Es ist auch gut möglich, dass sich der Vermisste nach wie vor fußläufig im näheren Umkreis bzw. in der Gemarkung seiner Wohngemeinde aufhält.



Hinsichtlich der Hintergründe seines Verschwindens kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste sich in hilfloser Lage befindet und daher auf Hilfe angewiesen ist.



Der Vermisste ist 27 Jahre alt, hat eine sportliche, schlanke Statur und trägt einen Kinnbart. Bekleidet ist der Vermisste u.a. mit einem schwarzen Hoodie (Kapuzenpullover), einer grauen Cargohose und schwarzen Stiefeln. Darüber könnte er außerdem noch einen olivgrünen Bundeswehrparka tragen. Tristan H. führt zudem einen schwarz-grauen Rucksack der Marke Deuter mit sich.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först