Polizei Eschwege Diebstahl von E-Scooter; Polizei sucht Zeugen Bei den Beamten der Polizei Bad Sooden-Allendorf ist jetzt der Diebstahl eines Rollers zur Anzeige gebracht worden.

Eschwege (ots) - Demnach haben Unbekannte bereits letzte Woche Donnerstag (30.11.2023) zwischen 21.00 Uhr und 21.15 Uhr einen anthrazitfarbenen E-Scooter der Marke WQ (Modell: W4 Pro) im Wert von 220 Euro geklaut. Der Roller war auf dem Rewe-Parkplatz im Städtersweg abgestellt und mittels Schloss gesichert, welches die Täter ebenfalls mitgenommen haben. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.



Unfall beim Rückwärtsfahren



Um 11:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 67-Jähriger aus Unstruttal mit einem Sprinter und nachfolgend ein 39-Jähriegr aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die B 7 von Oetmannshausen kommend in Richtung der Einmündung zur B 7/B 27. Beide ordneten sich auf die Linksabbiegerspur Richtung Bad Sooden-Allendorf ein und mussten an der rotzeigenden Ampel anhalten. Der 67-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug ein Stück zurück und kollidiert dadurch mit der hinter ihm wartenden Pkw. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Sachbeschädigung an Pkw; Polizei ermittelt gegen 72-jährigen Tatverdächtigen



Auf dem Woolworth-Parkdeck in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege ist am Dienstagmittag ein 72-jähriger Mann aus Eschwege von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er bei einem schwarzen Dacia Sandero mutwillig den linken Außenspiegel abreißen wollte. Daraufhin angesprochen, verließ der 72-Jährige die Örtlichkeit, konnte aber von der Polizei kurz darauf in der Nähe angetroffen werden. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro, für den sich der 72-Jährige nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss.



16-Jähriger unter BTM-Einfluss auf E-Scooter unterwegs



Die Beamten der Eschweger Polizei haben am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr einen 16-Jährigen aus Eschwege zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Jugendliche war auf einem E-Scooter in Eschwege in der Straße "Westring" unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogentest schlug positiv auf die Substanz THC an. Außerdem händigte der Jugendliche den Beamten noch eine geringe Menge an Haschisch aus, welches die Beamten in Verwahrung nahmen. Der 16-Jährige musste sich später noch einer Blutentnahme unterziehen, Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen wurden aufgenommen.



Polizei Sontra



Auffahrunfall



Um 10:27 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus der Gemeidne Ringgau mit einem Klein-Lkw einen Wirtschaftsweg zwischen Sontra-Süd und Berneburg. Der 59-Jährieg beabsichtigte auf die B 7 einzubiegen, übersah dabei aber den Pkw einer 60-Jährigen aus der Gemeinde Meißner, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.



Polizei Witzenhausen



Unfallflucht



Zwischen dem 04.12.23, 18:00 Uhr und dem 05.12.23, 08:30 Uhr wurde in der Mühlenbergstraße in Gertenbach der Pfosten einer Grundstückseinfahrt beschädigt. Der Verursacher setzte vermutlich in diesem Bereich sein Fahrzeug zurück und fuhr dabei gegen den Pfosten, an dem Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Hinweise: 05542/93040.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; KHK Künstler/PHK Först