Polizei Eschwege Vorfahrt genommen; Schaden 1500 Euro Eine 49-jährige Autofahrerin aus Melsungen hat am Dienstagmittag gegen 13.34 Uhr in Reichensachsen beim Einbiegen von der Bahnhofstraße in die Landstraße einer 46-jährigen Autofahrerin aus Wehretal die Vorfahrt genommen.

Eschwege (ots) - Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die beiden Autos mit 1000 und 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.



Parkrempler



Eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat beim Befahren des tegut-Parkplatzes in der Bahnhofstraße ein geparktes Auto leicht gestreift und dabei einen Schaden von insgesamt 250 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr



Polizei Hessisch Lichtenau



Einbruch; Polizei sucht Zeugen



Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag 11.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr in einen Metallbaubetrieb in der Straße "Am Lohwasser" eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und einen dort abgestellten Container. Geklaut haben die Täter Aluminium im Wert von 1600 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0 an die Eschweger Kripo.



Wildunfall mit Greifvogel



Auf der Landesstraße L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück ist am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Großalmerode mit einem Greifvogel kollidiert. Der Vogel wurde mit dem linken Außenspiegel erfasst und verendete letztlich an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am Auto beziffert sich auf 1000 Euro.



Polizei Witzenhausen



Sachbeschädigung an Parkbank; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen



In Witzenhausen haben unbekannte Täter eine neu aufgestellte Parkbank am Marktplatz in Höhe der "Rübezahl-Apotheke" massiv beschädigt. Mittels Trenn-/Winkelschleifer durchtrennten sie eine Armlehne und beschädigten außerdem die Sitzfläche. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00.40 Uhr. Anwohner beobachteten zur Tatzeit drei mit Kapuzen bekleidete Personen (weiteres nicht bekannt). Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.



Lkw beschädigt Laterne beim Rangieren; Schaden 4300 Euro



Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Laubenweg hat ein 51-Jähriger aus Großdubrau (LK Bautzen)mit einem Sattelzug beim Zuliefern von Ware eine Laterne beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 23.35 Uhr. Während der Sattelauflieger mit 300 Euro einen eher geringen Schaden davontrug, ist die Laterne bei dem Rangiervorgang komplett aus dem Fundament gerissen worden. Der Schaden beläuft sich hier auf 4000 Euro.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först