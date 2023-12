Polizei Eschwege Verkehrsunfallflucht; Polizei bittet um Hinweise Im Begegnungsverkehrs auf der Kreisstraße K 34 zwischen Eltmannshausen und Weidenhausen kam es Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall.

Eschwege (ots) - Ein Unfallbeteiligter verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle, so dass die Beamten in Eschwege in dem Fall wegen Verkehrsunfallflucht ermitteln. Wie die Beamten aus Eschwege berichten, befuhr gegen 07.50 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Waldkappel die K 34 von Eltmannshausen kommend in Fahrtrichtung Weidenhausen. Außerhalb der Ortslage von Eltmannshausen, nach der Brücke und dem dortigen Kurvenbereich, kam der Frau laut Unfallbericht ein Kraftomnibus (Farbe Rot) entgegen und die Fahrzeuge berührten sich im Begegnungsverkehr an ihren jeweiligen Außenspiegeln. Am Auto der Frau entstand dabei ein Schaden von 500 Euro, der Bus setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.



Wildunfälle im WMK



Ein 55-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen ist am Mittwoch um kurz nach 08.00 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der B 27 von Sontra in Richtung Bebra unterwegs war. Das Reh lief nach der Kollision davon, der Wagen des 55-Jährigen wurde mit 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.



Ein weiterer Wildunfall ereignete sich außerdem um kurz vor 08.00 Uhr auf der Kreisstraße K 18 zwischen Willershausen und Archfeld. Ein

53-jähriger Autofahrer aus Sontra erfasste auf besagter Strecke gleichfalls ein Reh, welches nach dem Aufprall ebenso das Weite suchte. Der Sachschaden wird hier mit 4000 Euro angegeben.



Nachträglich angezeigt wurde außerdem eine Kollision mit einem Fuchs, die sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 27 ereignete. Eine

71-jährige Autofahrerin aus Sontra war zur Unfallzeit in nördlicher Richtung unterwegs und hatte das Tier in Höhe Berneburg erfasst, wodurch am Pkw der Frau ein Schaden von 500 Euro entstand. Der Fuchs verschwand danach von der Unfallstelle.



Auf der B 250 hat eine 37-jährige Autofahrerin aus Treffurt ein Reh erfasst, welches dabei tödlich verletzt wurde. Die Frau befuhr die Bundesstraße am Mittwoch gegen 07.50 Uhr von Treffurt in Richtung Wanfried, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der Schaden am Pkw der Frau beläuft sich auf 1000 Euro.



