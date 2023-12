Polizei Eschwege Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen Am Mittwochmorgen kam es gegen 07.50 Uhr auf der L 3241 zwischen Weidenhausen und dem Weidenhäuser Kreuz zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Schulbus und einem Pritschenwagen (Kleintransporter mit offener Ladefläche).

Eschwege (ots) - Hierbei ging der linke Außenspiegel von dem Bus zu Bruch (Schaden 250 Euro). Der Schulbus war in Richtung Eschwege unterwegs, als ihm am "Seilberg" kurz vor dem Weidenhäuser Kreuz der andere Verkehrsteilnehmer entgegenkam und es in der Folge zu einer seitlichen Kollision kam. Während der Schulbus anhielt, setzte der andere Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort. Der aus Großalmerode stammende 64-jährige Busfahrer brachte den Unfall später bei der Polizei in Hessisch Lichtenau zur Anzeige. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 oder an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.



Feuerwehrauto beschädigt Pkw beim Rangieren



Auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Kanalstraße in Eltmannshausen hat ein 60-Jähriger aus Eschwege beim Rangieren mit einem Feuerwehrauto einen geparkten Pkw beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.00 Uhr. Die bei dem Unfall entstandenen Schäden werden auf 1500 Euro (Pkw) und 50 Euro (Feuerwehrauto) beziffert.



Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch



Einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat ein 39-Jähriger am Mittwochmorgen ausgelöst. Gegen 08.00 Uhr waren vom Werratalsee bzw. aus einer an einem dortigen Steg befindlichen Hütte (dem sog. "Starthaus") auffällige Rauchschwaden gemeldet worden. Wie sich herausstellte, hatte sich der 39-Jährige widerrechtlich Zutritt zu der Hütte verschafft, sich dort häuslich eingerichtet und u.a. einen mitgebrachten Holzkohleofen in Betrieb genommen. Die Hütte, die im Eigentum eines Vereins steht, hat der 39-Jährige beim Einbau des Ofens und des dazugehörigen Ofenrohrs beschädigt. Der Schaden wird hier 1500 Euro angegeben. Da der 39-Jährige bei dem provisorischen Ofenbetrieb Teile des giftigen Rauchs eingeatmet hatte, wurde er zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeiliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden aufgenommen.



Polizei Sontra



Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen



In der Breslauer Straße in Sontra ist ein am Fahrbahnrand geparkter blauer BMW 750i von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt worden. Der Schaden an dem BMW befindet sich auf der rechten Seite und beläuft sich auf 1500 Euro. Passiert ist der Unfall am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.05 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.



Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt



Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meinhard ist am Mittwochabend bei einem Unfall leicht verletz worden, als er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Der Mann befuhr gegen 22.11 Uhr die B 400 aus Richtung Ulfen. Nahe "Blinde Mühle" wollte er dann in den Kreisverkehr einfahren, kam aber aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse durch Nebel im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Bei dem Unfall zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu, aufgrund derer er einem Krankenhaus zugeführt wurde. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit (Schaden 8000 Euro) und musste abgeschleppt werden.



Polizei Witzenhausen



Parkrempler



Ein 75-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Mittwoch in der Eichsfelder Straße beim Einparken einen Pkw beschädigt. Der Mann wollte gegen 18.35 Uhr am rechten Fahrbahnrand einparken, hatte aber offenbar zu früh eingeschert und war dabei dann mit dem geparkten Auto einer 71-jährigen Witzenhäuserin kollidiert. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 2000 Euro (Verursacher) und 1400 Euro.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först