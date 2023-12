Polizei Eschwege Auto im Vorbeifahren gestreift Eine 20-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagmorgen gegen 07.48 Uhr in Eschwege in der Straße "Schützengraben" ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto im Vorbeifahren beschädigt, als sie in Richtung der Straße "Am Himmelreich" unterwegs war.

Eschwege (ots) - Beschädigungen entstanden an den Außenspiegeln, der Unfallschaden wird mit 400 Euro angegeben.



Gartentor geklaut; Polizei sucht Zeugen



Zur Anzeige gebracht wurde am Donnerstag der Diebstahl eines feuerverzinkten Gartentores im Wert von 600 Euro. Dieses wurde von Unbekannten zwischen letzten Sonntag 09.00 Uhr und Dienstagabend 23. 20 Uhr in Meißner-Wellingerode vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Walrodstraße geklaut. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.



Zwei Fälle von Diebstahl aus Wohnhaus; Polizei bittet um Hinweise



Bei der Polizei in Eschwege und der Polizei in Sontra sind am Mittwoch und Donnerstag Diebstahlsanzeigen erstattet worden, wonach Unbekannte sich jeweils Zutritt zu den Wohnhäusern verschafft hatten und diverse Bargeldbeträge an sich bringen konnten. Am Montag sind die unbekannten Diebe zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr in Sontra-Diemerode in ein Wohnhaus in der Stölzinger Straße eingedrungen und stahlen dort Geldbörsen mit Bargeld und Kreditkarten. Die Diebstahl-Schadenshöhe liegt hier im 3-stelligen Bereich. Hinzu kommt aber, dass die Diebe die erbeuteten Kreditkarten im Anschluss an verschiedenen Kreditinstituten für Bargeldabhebungen eingesetzt haben.

Am Dienstag sind ebenfalls Unbekannte zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr in Waldkappel-Hetzerode zu Gange gewesen und verschafften sich in dem Zeitraum über eine Kellertür Zutritt zu einem Bauernhaus im Drechslerweg. Hier gelang es den Eindringlingen nach dem Durchsuchen mehrerer Räumlichkeiten und dem entsprechenden Mobiliar einen

4-stelligen Geldbetrag an sich zu bringen. In diesem Fall ist im eventuellem Tatzusammenhang ein silberner/grauer Pkw Volvo aufgefallen, der die Zulassung EF- oder HF- (weiteres n.b.) gehabt haben soll. Hinweise nehmen hier die Beamten der Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 bzw. die Beamten in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.



Polizei Witzenhausen



Pkw mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen



Unbekannte haben in Kleinalmerode in der Straße "Am Hang" einen grauen VW Passat Kombi mutwillig beschädigt. Die Täter zerstachen sowohl beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite, und beschädigten darüber hinaus an der linken Fahrzeugseite eine Seitenscheibe und das Dichtungsgummi. Der entstandene Schaden beläuft sich hier insgesamt auf 500 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 07.15 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.



Wildunfälle im WMK



Eine 63-jährige Autofahrerin aus Großalmerode kollidierte am frühen Donnerstagmorgen um

05.55 Uhr mit einem Wildschwein auf der L 3400 zwischen Friedrichsbrück und Helsa. Das Tier floh anschließend vom Unfallort, der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 2000 Euro.



Ein Schaden von 500 Euro entstand am Donnerstagmorgen um 06.10 Uhr am Wagen eines 25-Jährigen aus Meißner, der auf der Landesstraße 3247 zwischen Frauenborn und Herleshausen unterwegs war und hier mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier verendete anschließend am Unfallort.



Nachgemeldet wird außerdem ein Wildunfall von Mittwochabend 18.00 Uhr auf der B 451 zwischen Großalmerode und Hundelshausen. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Großalmerode war zur besagten Zeit mit einem Fuchs kollidiert, der den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw liegt bei 1000 Euro.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först