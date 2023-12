Polizei Eschwege Handfeste Auseinandersetzung; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind gegen 03.50 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege u.a.

Eschwege (ots) - ein 27-Jähriger aus dem Ringgau und ein 20-jähriger aus Eschwege in Streit und in der Folge auch in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, wobei es u.a. auch zu gegenseitigen Schlägen kam. Zeugen griffen dann ebenfalls noch in den Streit mit ein. Die Polizei musste schlichtend eingreifen und hat in der Sache Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen Körperverletzung aufgenommen. Ein Beteiligter musste wegen einer Gesichtsverletzung dem Krankenhaus zugeführt werden.



Wildunfälle



Ein 45-jähriger Autofahrer aus Georgenthal (LK Gotha) hat am Sonntagabend um 22.50 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Eschwege, zwischen Reichensachsen Bahnhof und Niddawitzhausen, ein Reh erfasst. Dabei entstand am Wagen des Mannes ein Schaden von 800 Euro. Am früheren Abend kam es gegen 17.30 Uhr und 17.44 Uhr zu weiteren Wildunfällen. Auf der nahezu ähnlichen Strecke zwischen Oetmannshausen und Niddawitzhausen auf der B 27 war ein 56-jähriger Autofahrer aus Allendorf (Eder) ebenfalls mit einem Reh kollidiert. Dabei entstand ein Schaden an seinem Auto, der aber noch nicht beziffert ist. Ein 60-Jähriger aus Elgersburg (Ilm-Kreis) trug bei der Kollision mit einem Reh zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen einen Schaden von 1500 Euro davon.



Polizei Hessisch Lichtenau



Fahrradsitz und Vorderrad abmontiert und geklaut; Polizei sucht Zeugen



Zwischen Freitag 08.00 Uhr und Sonntagabend 21.15 Uhr haben unbekannte Täter von einem abgestellten Fahrrad (schwarzes Citybike; MK: Radon; Modell: Sunset) den Fahrradsitz und das Vorderrad im Gesamtwert von 80 Euro abmontiert und geklaut. Das Rad war in Fürstenhagen im Bahnweg bei der Straßenbahnhaltestelle abgestellt. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.



Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs



Ein 39-Jähgriger aus Hessisch Lichtenau ist am Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr von der Polizei einer Kontrolle unterzogen worden. Der Mann war in der Freiherr-vom-Stein-Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Wie die Beamten feststellten, stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und polizeiliche Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först