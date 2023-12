Polizei Eschwege Sattelzug stößt mit Pkw zusammen; Schaden 3000 Euro In Oetmannshausen ist am Montagmorgen gegen 06.28 Uhr ein 58-Jähriger aus Meißner mit einem Sattelzug (Zugmaschine und Auflieger) aus einer Grundstückseinfahrt auf die Kasseler Straße aufgefahren.

Eschwege (ots) - Hierbei stieß der Mann mit dem Pkw einer 49-Jährigen aus Wehretal zusammen, welche die Kasseler Straße bevorrechtigt in Richtung Bischhausen befuhr. Bei der Kollision kam es zu einem Sachschaden von insgesamt 3000 Euro (1000 Euro Zugmaschine; 2000 Euro Pkw).



Zusammenstoß beim Überholen; Schaden 1200 Euro



Eine 60-jährige Autofahrerin aus Bornhagen hat am Montagmorgen gegen 07.25 Uhr auf der L 3239 von Asbach in Richtung Bad Sooden-Allendorf einen Unfall verursacht. Die Frau wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen, der von einer 41-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Diese wollte ihrerseits nach links in einen Feldweg abbiegen, was die nachfolgende Dame zu spät erkannt hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1200 Euro.



Polizei Sontra



Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen



Am Montag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Sontra beim Befahren der Husarenallee in Richtung Lindenau einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Kleintransporter (VW Bus) im Vorbeifahren beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr in Höhe Haus Nummer 6. An dem VW Bus kam es zu einer Beschädigung am Rücklicht und dem Lack, die sich auf 250 Euro beziffert. Der Verursacher ist dann trotz des Unfallschadens weitergefahren, die Polizei in Sontra bittet hier um Hinweise zu dem Verursacher unter 05653/9766-0.



Polizei Witzenhausen



Parkrempler; Schaden 1500 Euro



Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Witzenhausen hat ein

65-Jähriger aus Witzenhausen einen Unfall mit insgesamt 1500 Euro Schaden verursacht. Der Mann war am Montag gegen 09.00 Uhr beim Rückwärtsausparken mit dem geparkten Wagen einer 55-Jährigen aus Großalmerode kollidiert. Die Schäden werden mit 500 Euro (Verursacher) und 1000 Euro (geparkter Pkw) angegeben.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först