Polizei Eschwege Zwei Unfälle auf und im Bereich des Parkplatzes Edeka-Reichensachsen Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Reichensachsen sind am Donnerstag um kurz vor 11.00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen kollidiert.

Eschwege (ots) - Beteiligt waren ein 78-jähriger Autofahrer aus Wehretal, der beim Rückwärtsausparken mit dem Wagen einer 80-Jährigen aus Wehretal zusammenstieß, welche den Parkplatz in Richtung Ausfahrt Landstraße befuhr. Beide Autos trugen Sachschäden davon, die aber noch nicht beziffert sind

Gegen 13.00 Uhr hat dann ein 79-jähriger Autofahrer aus Waldkappel beim Einfahren vom Parkplatz des Edeka-Marktes in die Landstraße den bevorrechtigten Pkw einer 83-Jährigen aus Wehretal übersehen und stieß mit diesem zusammen. Beide Autos wurden dabei mit je 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.



Mit Schutzplanke kollidiert; Schaden 2050 Euro



Weil er eigenen Angaben zu Folge einem Schwarm Krähen ausweichen musste, ist ein 63-jähriger Autofahrer aus Helsa am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf dem Weg von Reichensachsen nach Vierbach (L 3243) von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Dabei entstand Sachsagen in Höhe von 2000 Euro an dem Auto und in Höhe von 50 Euro an der Schutzplanke.



Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen



Zwischen Mittwoch 15.00 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr sind von einem schwarzen VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-VW 61 im Wert von 50 Euro von unbekannten Tätern geklaut worden. Zudem entstand durch den Diebstahl auch ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro. Zur Tatzeit stand der Wagen in Frieda auf dem Schotterparkplatz Goethestraße/Ecke Leipziger Straße. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.



Häusliche Gewalt; Polizei spricht Wegweisungsverfügung gegen 26-jährigen Aggressor aus



Am Donnerstagmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen einem dort wohnhaften 26-jährigen Mann und seiner 30-jährigen Lebensgefährtin. Im Zuge dessen soll der 26-Jährige die Frau u.a. mehrfach geschubst und aus der Wohnung gedrängt haben. Die Polizei wurde dann schlichtend hinzugerufen und verwies den Mann letztlich der gemeinsamen Wohnung. Die Frau klagte über leichte Schmerzen, ein ärztliche Behandlung war zunächst aber nicht erforderlich. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt ermittelt.



Verkehrsunfallflucht; Schaden 250 Euro



Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Städtersweg ereignete sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein Unfallgeschehen. Eine 75-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf verursachte beim Öffnen ihrer Autotür einen Schaden von 150 Euro an einem neben ihr geparkten Auto. In Folge dessen kam es zu einem Streitgespräch mit dem Besitzer des anderen Autos, woraufhin die Frau dann ohne weitere Vorkehrungen zu treffen den Geschehensort verließ. Die Beamten in Bad Sooden-Allendorf, bei denen der Sachverhalt später angezeigt wurde, ermitteln nun gegen die mittlerweile feststehende Verursacherin wegen Verkehrsunfallflucht. An der Autotür der Verursacherin entstand bei dem Vorfall ebenfalls ein Schaden in Höhe von 100 Euro.



Polizei Sontra



Parkplatzrempler



Eine 39-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Donnerstag beim Ausparken in der Hüttenstraße ein geparktes Auto beschädigt. Bei dem Vorfall, der sich gegen 14.15 Uhr ereignete, entstand laut Unfallbericht ein Schaden von 500 Euro.



Polizei Hessisch Lichtenau



Verkehrsunfallflucht



Nach einem Parkplatzrempler unerlaubt davon gefahren ist gestern offenbar ein 79-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau. Wie die Polizei Hessisch Lichtenau berichtet, war der Mann am Donnerstag gegen 11.30 Uhr nach dem Einkauf im Aldi-Markt in der Leipziger Straße beim Ausparken gegen ein geparktes Auto gestoßen. Anschließend hatte der Mann die Örtlichkeit verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund von Hinweisen konnte der Verursacher dann an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Der 79-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der von ihm verursachte Schaden am Auto einer 67-Jährigen aus Hessisch Lichtenau beläuft sich auf 1000 Euro.



Polizei Witzenhausen



Fahrbahnabgrenzung gestreift; Schaden 1500 Euro



Ein 86-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen musste am Donnerstag gegen 13.30 Uhr beim Befahren der Straße "Am Brauhaus" in Richtung Kespermarkt (Einbahnstraße) an einem haltenden Heizöl-Lkw vorbeifahren, der auf der linken Fahrbahnseite stand. Dabei streifte der Senior am rechten Fahrbahnrand an einer metallenen Fahrbahnbegrenzung entlang und verursachte daran einen Schaden von 500 Euro. An seinem eigenen Wagen beläuft sich der Sachschaden auf 1000 Euro.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först