Polizei Eschwege 45-jährige Frau versprüht Reizgas im Job-Center und widersetzt sich bei der Festnahme der Polizei In den Räumen des Job-Centers in der Fuldaer Straße in Eschwege kam es am Donnerstagmorgen zu einem Übergriff auf eine dortige Mitarbeiterin.

Eschwege (ots) - Gegen 11.40 Uhr verschaffte sich eine 44-jährige Frau aus dem Ringgau Zutritt zu den Räumlichkeiten und verweilte zunächst im Wartebereich. Nachdem die Frau aufgerufen worden war, sprühte die 44-Jährige unvermittelt mit Pfefferspray durch eine sog. Durchreiche in einen dahinter befindlichen Büroraum, wodurch eine 36-jährige Mitarbeiterin eine Augenreizung erlitt und später dann einem vor Ort entsandten Rettungsdienst zugeführt wurde. Die tatverdächtige 44-Jährige flüchtete zunächst fußläufig und in der Folge dann mit ihrem Pkw an ihre Wohnanschrift, wo sie von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden konnte. Im Zuge ihrer Festnahme setzte die Frau erneut Reizgas und diesmal gegen zwei Polizeibeamten ein, wodurch diese ebenfalls leichte Verletzungen davontrugen aber weiterhin dienstfähig waren. Die Tatverdächtige wurde im Anschluss zur Polizeistation in Eschwege verbracht, wo sie weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wurde. Aufgrund ihres psychischen Gesamtgesundheitszustandes wurde die 44-Jährige später dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie überstellt, wo nun bis auf Weiteres ihre Unterbringung erfolgt. Die Frau muss sich aufgrund ihres Handels u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen Widerstandes und wegen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte strafrechtlich verantworten.



Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen



Nachträglich angezeigt wurde jetzt eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich letzte Woche Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Wiesenstraße in Eschwege ereignet hat. Auf dem hinteren Parkplatzbereich des Großraumparkplatzes ist ein weißer Audi Q 3 von unbekannten Tätern mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt worden. Die Beschädigung in Form eines langen Kratzers befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beziffert sich auf 4000 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.



Polizei Witzenhausen



11-Jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw; leicht verletzt



Ein aus Witzenhausen stammender 11-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad leicht vom Auto eines 79-Jährigen Autofahrers aus Witzenhausen erfasst worden. Der Autofahrer wollte im Kreisverkehr von der Walburger Straße kommend in die Südbahnhofstraße einbiegen und übersah u.a. aufgrund der Witterungsbedingungen den Jungen, der in diesem Bereich einen Fußgängerüberweg fahrend überquerte. Der Junge geriet zu Fall, wurde aber lediglich leicht verletzt. An Fahrrad und Auto entstand geringer Sachschaden.



Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först