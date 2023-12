Polizei Eschwege

Eschwege (ots) - Unfall auf schneeglatter Fahrbahn



Um 20:45 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die Langenhainer Straße in Reichensachsen.

Im Einmündungsbereich zur Landstraße bremste der Fahrer seinen Pkw ab, rutschte aber aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in die Landstraße hinein, wo sich das Auto drehte und schlussendlich

mit einem dort fahrenden Pkw kollidierte. Dieser Pkw wurde von einer 30-Jährigen aus Wanfried gefahren, die leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben.



Gegen Laternenmast gefahren



Um 21:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege stadteinwärts.

Beim Abbiegen in die Landgrafenstraße scherte er mit dem Auto etwas zu früh nach rechts ein, wodurch das Auto gegen die dortige Straßenlaterne prallte. Zum Unfallzeitpunkt war die Einfahrt der Landgrafenstraße aufgrund der Schneeverhältnisse kaum ersichtlich. Sachschaden: ca. 1000 EUR.



Polizei Hessisch Lichtenau



Unfallflucht



Um 05:32 Uhr befuhr heute früh ein 44-Jähriger aus Staufenberg mit einem Lkw die L 3238 von Velmeden in Richtung Walburg.

Ihm entgegen kam ein weißer Lkw, der zu weit über die Fahrbahnmitte fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Außenspiegel gegen die Scheibe der Fahrertür geschlagen, die dadurch ebenfalls zerstört wurde. Dies hatte zur Folge, dass der 44-Jährige durch die Glassplitter leicht verletzt wurde. Der Fahrer des unfallverursachenden weißen Lkws setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise: 05602/93930.



Polizei Witzenhausen



Verkehrsunfall



Um 17:55 Uhr befuhr gestern Abend eine 68-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die L 3237 von Witzenhausen kommend in Fahrtrichtung Kleinalmerode. Ihr entgegen kommt ein Pkw, der von einer 55-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde.

Aufgrund einer Fahrbahnsperrung (Vorwegweiser Sperrung Umschwang) hielt die 68-Jährige mit ihrem Auto an, um den anderen Pkw passieren zu lassen. Während die 55-Jährige mit ihrem Auto in mäßiger Geschwindigkeit vorbeifuhr, fuhr die 68-Jährige mit ihrem Pkw etwas zu früh wieder an. Dabei fuhr sie gegen den linken Heckbereich des vorbeifahrenden Autos, wodurch Sachschaden entstand.



Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler