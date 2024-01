Polizei Eschwege Wildunfall Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Pfaffschwende, der die Treffurter Straße in Wanfried befuhr.

Eschwege (ots) - Der Fuchs lief anschließend davon; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.



Fahren unter Drogeneinfluss



Ein 17-Jähriger aus Sontra wurde am gestrigen späten Vormittag

auf der B 27 in der Gemarkung von Albungen in einem Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, das der

17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine.

Die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte zudem, so dass auch diesbezüglich ein Verfahren eingeleitet wurde.



Um 20:25 Uhr wurde gestern Abend ein 39-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in Eschwege durch die Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige das Auto unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. einem Promille, worauf eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde.



Sachbeschädigungen



Am Neujahrsmorgen mussten die Bewohner mehrerer Häuser im "Grünen Weg" in Eschwege feststellen, dass Unbekannte die Fassade der Häuser mit roter Farbe beschmiert hatten. Insgesamt wurde auf drei Außenwänden ein roter Strich auf einer Länge zwischen 2,5 - 4 Metern aufgesprüht. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Hinweise: 05651/9250.



Eine weitere Sachbeschädigung wird aus der Straße "Wendische Mark"

in Eschwege angezeigt. Dort wurde am Neujahrsmorgen die Glasscheibe einer Haustür eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Offensichtlich wurde diese mittels eines spitzen Gegenstandes verursacht.

Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.



Polizei Witzenhausen



Blumenkasten beschädigt



Um 04:20 Uhr befuhr heute früh ein 32-Jähriger aus Dortmund mit einem Sprinter den verkehrsberuhigten Bereich der Witzenhäuser Innenstadt, um dort Ladetätigkeiten durchzuführen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem künstlerisch gestalteten Blumenkasten, der dadurch beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.



Tote Schafe auf Weide aufgefunden



In der Mittagszeit wurde am gestrigen Neujahrstag durch Zeugen festgestellt, dass in der Gemarkung von Unterrieden, "Bebenrothswiese" mehrere verendete Schafe liegen würden.

Weitere Tiere würden sehr ausgehungert aussehen, da die Wiese auch abgegrast sei.

Die alarmierte Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen konnte insgesamt 17 tote Schafe dort auffinden, die augenscheinlich aufgrund von Nahrungsmangel verendet waren.

Da der Schafhalter aus Witzenhausen nicht erreicht werden konnte, wurden die restlichen 40 Schafe in andere landwirtschaftliche Obhut gegeben.

Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zudem wurde das zuständige Veterinäramt zuständigkeitshalber unterrichtet.



Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler